В музее Смольного открылась экспозиция «Бункер Жданова»

Известно, что выставка будет интересна тем, кто хочет узнать о работе правительства в дни Великой Отечественной войны и блокады. В музее администрации северной столицы постарались воссоздать атмосферу тех страшных для страны лет. Петербуржцы и гости города увидят, например, кабинет Андрея Жданова, а также документы, которые больше нигде не представлены, говорится в сообщении Смольного.