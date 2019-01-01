Прокуратура Петербурга занялась школой, на которую напали тараканы и клопы

Районная прокуратура начала проверку в школе №291 Красносельского района. Правоохранители выяснят, соблюдаются ли в учебном заведении требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Если нет, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Об этом пишет «Мойка78».





Побуждением к проверке стали многочисленные сообщения о том, что школа кишит тараканами и клопами. Подтверждение тому – фотографии, которые школьники опубликовали в группе «Признавашки. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».





Напомним, что сегодня Gazeta.SPb рассказывала о том, что ученики фотографируют бегающих по кабинетам тараканов в школе Красносельского района Петербурга. Вывести насекомых не помогла даже дезинфекция. (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).