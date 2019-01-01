Путин похвалил «Ленрезерв», общаясь с основателем проекта

Анатолий Бернштейн рассказал, что монолога не было – был диалог, что очень его порадовало. Также основатель музея заявил, что разговора о финансировании его проекта не было, так как он ничего не просит и просить не собирается.





«В общем-то, на патриотизм деньги не нужны», - подчеркнул он в разговоре с «Фонтанкой».





Путин вышел после экскурсии довольный. Он сказал, что ему понравилось и назвал всех причастных людей к «Ленрезерву» «молодцами».







