Стало известно, почему «раздулся» дом на Васильевском острове

На Васильевском острове 27 января рабочие начали разрушать строительные леса около дома №57/1 Малого проспекта Васильевского острова. Выяснилось, что немного ранее маскировочный брезент, которым накрыт дом, вздуло именно из-за обрушения части лесов. Отметим, что внутри здания находится завод «Эскалатор». Об этом сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург».





Пока стройлеса разбирают, участок Малого проспекта Васильевского острова перекрыт. Пока неизвестно, как долго продлятся работы.





Также известно, что помимо части лесов, рухнула и центральная часть дома. Пока непонятно, что случилось раньше – её обрушение или части строительных конструкций.





