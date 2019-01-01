Глава Петербурга поздравил со столетием участницу ВОВ

Сегодня, 27 января, в День празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда, врио губернатора Петербурга Александр Беглов поздравил участницу ВОВ с её юбилеем. Об этом пишет “Мойка78”.





Глава Петербурга приехал в гости к Елене Галиндо, участнице Великой Отечественной Войны, и поздравил её со столетием. Он передал Елене цветы и подарок от Владимира Путина. Врио губернатора также пожелал участнице ВОВ крепеого здоровья и посидел с ней за чаем.





Отметим, что Елена Галиндо всю жизнь работала медсестрой, в том числе и во время войны. Также она играла в театре Дворца работников просвещения.





На днях Gazeta.SPb рассказывала о том, что В Санкт-Петербург начинают прибывать блокадники со всего мира . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



