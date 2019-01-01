На Васильевском острове из-за "раздувшегося" дома перекрыли проспект

Сегодня, 27 января, жители Васильевского острова заметили, что дом №57/1 по Малому проспекту “вздулся”, а именно декоративная плёнка, которой он покрыт, необычно подадась вперед. С виду создаётся впечатление, что её надули изнутри. Об этом очевидцы пишут в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.





Один из пользователей соцсети думает, что причиной тому то, что на крыше дома дыра – в неё провалился снег и раздул пленку.





В результате случившегося опасный участок Малого проспекта на Васильевском острове перекрыли Точные причины “вздутия” дома устанавливаются.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что на Васильевском острове появился непонятный запах газа: жители обеспокоены . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



