Самосвал оказался поперёк Суздальского шоссе и заблокировал движение

Около 16-17 часов вечера 27 января в Калининском районе Петербурга самосвал заблокировал движение по Суздальскому шоссе. Об этом очевидцы сообщают в группе “ДТП и ЧП. Санкт-Петербург”.





Свидетели случившегося рассказывают, что огромный грузовик развернуло на перекрестке Суздальского шоссе и улицы Ушинского. В результате самосвал отказался буквально поперёк дороги и перекрыл движение. Свободным остался только один ряд. О пострадавших не сообщается.



Причиной случившегося, вероятно, стал гололед и то, что водитель самосвала не смог вовремя справиться с управлением. Точные обстоятельства ДТП пока не установлены.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что на ЗСД произошло массовое ДТП с участием самосвала и такси . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



