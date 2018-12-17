Во Фрунзенском районе уголовник зарезал одного приятеля и ранил второго

Утром 27 января в Центральном районе Петербурга задержали мужчину, который накануне устоил поножовщину во Фрунзенском районе. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям – “убийство” и “покушение на убийство двух или более лиц”. Об этом пишет “Фонтанка”.





Известно, что накануне, 26 января, в парадной дома на Софийской улице правоохранители обнаружили два тела с ножевыми ранениями. Одного мужчину удалось спасти – сейчас он в реанимации, а второй погиб на месте.





Выснилось, что пострадавшие сами пришли к подозреваемому и долго стучали в дверь его квартиры с просьбами вернуть долг в пять тысяч рублей. Однако позже разгорелся настоящий конфликт. По предварительной версии, подозреваемый зарезал одного из товарищей за его криминальное прошлое. Другого он ранил меньше и довёл до реанимации.





О подозреваемом известно то, что ему 33 года, он живёт в Волосовском районе Ленобласти, ранее был судим.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что ссора мужчин на Васильевском острове обернулась поножовщиной . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



