В Красносельском районе столкнулись иномарка и автобус

Сегодня, 27 января, около 12:35 на Таллинском шоссе в Красносельском районе города произошла авария с участием автобуса. Об этом пишет Telegram-канал “Авариный Петербург”.



ДТП случилось на Таллинском шоссе №159 в сторону Красного Села. По предварительной версии, автобус вылетел на перекресток на красный свет и врезался в автомобиль Honda.





Во время столкновения в автобусе было более десяти человек. Пока известно, что они не пострадали, как и водитель общественного транспорта. Однако в ДТП получила травмы девушка 20-ти лет – пассажирка иномарки – её госпитализировали. Водитель легковушки остался цел.





Сегодня Gazeta.SPb рассказывала о том, что на трассе А-114 произошло смертельное ДТП: грузовик вылетел на встречную и столкнулся с Peugeot . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



