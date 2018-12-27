Немецкие СМИ призывают отказываться от туалетной бумаги во имя защиты окружающей среды





В качестве альтернативы немцев призывают устанавливать и использовать биде — сидячие ванночки с устройством для подмывания.





В современном мире туалетную бумагу низкого качества делают из макулатуры, а высокого — из целлюлозы. В 1986 году в мире широко обсуждали, как правильно вешать рулон туалетной бумаги — к себе или от себя. Дискуссия получила широкий общественный резонанс, по данным в сети, но к универсальному ответу социологи и специалисты по гигиене так и не пришли.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

В Германии журналисты издания Süddeutsche Zeitung призвали жителей страны отказаться от использования туалетной бумаги. Это свежая мысль продиктована необходимостью решать проблему воздействия человека на окружающую среду — на производство уходит много дерева, а использованные бумажки надо как-то утилизировать или перерабатывать.