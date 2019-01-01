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Смертельное ДТП на трассе А-114: грузовик вылетел на встречную и столкнулся с Peugeot
14:26
Тэги: дтп, ленобласть, жертва
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