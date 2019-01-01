Смертельное ДТП на трассе А-114: грузовик вылетел на встречную и столкнулся с Peugeot





По сообщениям дорожных служб, грузовик выехал на встречную полосу: причины неизвестны — вероятно, водитель не справился с управлением. В результате аварии погибла пассажир машины Peugeot, а ее водитель попал в больницу с тяжелыми травмами. О состоянии водителя грузовика ничего не известно.





Утром в воскресение 27 января в Ленинградской области произошло ДТП с трагическим исходом, сообщает telegram-канал “Аварийный Петербург”. На трассе А-114 Вологда — Новая Ладога произошло лобовое столкновение грузовика и легковой машины на 479 км дороги.