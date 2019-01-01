Владимир Путин пришел к Пискаревскому мемориалу Санкт-Петербурга и возложил цветы





Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, рассказал, что отца Путина Владимир Спиридонович ранили при обороне стратегически важного Невского пятачка. Жертвой блокады стал брат президента, Виктор Путин — он в числе других жителей Ленинграда покоится в братской могиле.





Мемориальный комплекс на кладбище открыли в 1960 году. Всего в братских могилах лежит около 500 тысяч человек — как мирных жителей, так и бойцов Красной Армии. На стене за монументом “Матери Родине” высечены стихи поэтессы Ленинграда Ольги Бергольц.









Президент России возложил цветы к “Матери-Родине” в Петербурге на Пискаревском кладбище в воскресенье 27 января.