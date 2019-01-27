На юге КАД Санкт-Петербурга горит легковой автомобиль. Водителя на месте не видно

Горящий автомобиль мешает проезду и выглядит устрашающе. Пожарные пока не приехали, водителя не видно. Пользователи гадают, что могло стать причиной такого яростного огня: некоторые считают, что раз горит салон, то дело в проводке.





В Санкт-Петербурге сегодня свободно на дорогах, несмотря на приезд Владимира Путина и ограничения движения в связи с парадом — до самого вечера показатель сервиса Яндекс.Пробки выше 4 баллов не поднимется.



