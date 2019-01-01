В Петербурге на параде в честь освобождения Ленинграда стало плохо одному из музыкантов





Молодой человек начал медленно оседать на холодную Дворцовую площадь Петербурга, но его тут же подхватили под локти сослуживцы. К Дворцовой площади подъехала машина “Скорой помощи” и сейчас о музыканте заботятся врачи. Предположительно, он просто переволновался из-за торжества, и с ним все будет в порядке. Температура на Дворцовой площади Петербурга достигала -16 градусов мороза.





В Санкт-Петербурге на праздничном параде, посвященному снятию блокады, 27 января стало плохо одному из музыкантов, сообщает telegram-канал “Аварийный Петербург”.