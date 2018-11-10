Стало известно, кто получил в Санкт-Петербурге театральную премию Евгения Лебедева





Театральную премию театрала и киноактера Евгения Лебедева вручают с 2003 года — среди списка лауреатов даже значится Валентина Матвиенко, бывший губернатор Санкт-Петербурга. Евгений Лебедев (1917-1997) провел в БДТ 41 год своей жизни, успешно играл в советском кино.





Татьяна Рассказова (род. 1958) родом из Латвии. В МДТ работает с 1989 года, до этого играла в театре Ленсовета.





Татьяна Шестакова (род. 1948 в Ленинграде) работает в МДТ с 1984 года, первую роль в кино получила в 1973 году. Лауреат премии “Золотой софит”.





В Санкт-Петербурге в субботу 26 января вручили премии Евгения Лебедева выдающимся театралам города, сообщает ТАСС. Они достались народным артисткам России, играющим в Малом драматическом театре, Татьяне Шестаковой и Татьяне Рассказовой — за вклад в развитие театра в России.