|
Сегодня
27 января, воскресенье
Обновлено
|
Погода
+3°, влажность 69%Завтра
|
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
|
В аэропорту “Пулково” Санкт-Петербурга пьяный военный заявил, что у него в сумке бомба
13:03
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Пожар в Сестрорецке рядом с рестораном Burger King достиг 70 м2, прежде чем его потушили (видео)
- Орудия на Петропавловской крепости Санкт-Петербурга дадут 30 залпов в честь снятия блокады
- В аэропорту "Пулково" Петербурга несколько самолетов не могли сесть: виноват либо снег, либо Путин
- На Филиппинах подорвали католический собор в часы утренней службы. Погибло 27 человек
- Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в праздновании снятия блокады
- Чего ждать в день праздника снятия блокады Ленинграда 27 января в Санкт-Петербурге
- Невский проспект Санкт-Петербурга сделали пешеходным на время парада на Дворцовой
- В дачном доме Гатчинского района полицейские Петербурга нашли почти килограмм мефедрона
- Блокаднице Елене Федоровне Галиндо исполнилось 100 лет в годовщину освобождения Ленинграда
- В Санкт-Петербурге отмечают 75 лет со дня освобождения Ленинграда. На Дворцовой начался парад
- В Петербурге в салоне связи на проспекте Большевиков подменили коробку с мобильным телефоном на 70 тысяч
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Материалы по теме
27 января
24 января
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
“Пункт назначения по-русски”: в Ленобласти у лесовоза неприкрепленные бревна влетели в иномарку (ФОТО)
Подписка
на новости
на новости
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.