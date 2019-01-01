В аэропорту “Пулково” Санкт-Петербурга пьяный военный заявил, что у него в сумке бомба





Мужчина заявил охранникам воздушной гавани Санкт-Петербурга, что у него в чемодане лежит взрывчатка. Его тут попросили пройти в отдел охраны, а багаж сняли с рейса и тщательно проверили. Ничего опасного при обыске не нашли, а мужчина, как сообщает “Интерфакс”, был пьян и неопасен. Официального комментария аэропорта Петербурга или городских служб не поступало.





В “Пулково” полицейские задержали мужчину с документами военного в ночь на воскресенье 27 января, сообщает “Интерфакс” ссылаясь на свой источник в аэропорту.