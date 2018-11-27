Пожар в Сестрорецке рядом с рестораном Burger King достиг 70 м2, прежде чем его потушили (видео)





На место прибыли сотрудники МЧС и потушили огонь — впрочем, он успел разрастись и приобрел угрожающие масштабы. В МЧС по Санкт-Петербургу сообщают, что пожар достиг площади в 70 м2. Полыхал второй этаж дома в Курортном районе Санкт-Петербурга на Приморском шоссе. Спасатели сообщают, что в доме никто не живет — возможно, кто-то забрался в него и захотел погреться. Никто не пострадал, сообщают в МЧС Петербурга.





Утром в воскресенье 27 января очевидцы в соцсетях сообщили о пожаре в Сестрорецке рядом с точкой фаст-фуда Burger King, видео с места выложили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.