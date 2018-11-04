Орудия на Петропавловской крепости Санкт-Петербурга дадут 30 залпов в честь снятия блокады





Для салюта подготовили 3000 фейерверков. Их начнут запускать в 21:00 и целых 10 минут жители Санкт-Петербурга смогут наслаждаться красками в пасмурном небе.





ЗВО привлекло к участию в параде на Дворцовой 2,5 солдат — и еще значительное число помогают организовывать праздник в Санкт-Петербурге. Организаторы обещают концерт с выступлениями талантов российских ВС.





Появились подробности о салюте над акваторией Невы в Санкт-Петербурге в честь праздника освобождения Ленинграда от кольца блокады 27 января. Орудия установят на пляже Петропавловки и оттуда произведут праздничный торжественный залп и не один, а целых 30, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО.