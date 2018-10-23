В аэропорту "Пулково" Петербурга несколько самолетов не могли сесть: виноват либо снег, либо Путин





К 10:00 утра аэропорт сообщал о задержках посадки и взлета не менее 19 рейсов — семь самолетов прилетели с опозданием и 12 вынуждены были отложить свой старт.





Очевидцы сообщали что около 11 часов утра над аэропортом “наматывали круги” несколько самолетов. СМИ немедленно списали это на прибытие президента Владимира Путина, но не исключено, что причиной стал снегопад в Северной столице России





К 12:00 ситуация в аэропорту Петербурга начинает приходить в норму: все самолеты успешно сели, и сейчас осталось всего два рейса, которые вылетят в точку назначения с опозданием — речь идет о самолетах в Душанбе и Москву.





Напомним, Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург.(Андрей Петров, Gazeta.SPb)

Сегодня утром в воскресенье 27 января в аэропорту “Пулково” Санкт-Петербурга задержали взлет и посадку нескольких рейсов, следовало из данных информационного табло аэропорта.