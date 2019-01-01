На Филиппинах подорвали католический собор в часы утренней службы. Погибло 27 человек





Никто не заявил об ответственности за взрыв. Большая часть пострадавших и жертв являются прихожанами храма, сообщает полиция.





По данным в сети, население Филиппин составляет 104 млн человек, примерно 80% относят себя к последователям католической веры, около 11% протестанты и примерно 5% мусульман. Между христианами и мусульманами в этом районе существует социальная напряженность, а мусульмане, по данным в сети, борются за автономию.





Утром в воскресенье 27 января на Филиппинах у католического собора в гор. Холо сработали два взрывных устройства, сообщает Rappler со ссылкой на полицию региона. От взрыва погибли 27 человек и 77 пострадали. Сообщается, что среди жертв было семеро солдат.