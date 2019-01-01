Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в праздновании снятия блокады





Президент прибыл в Петербург, чтобы лично посетить праздничные мероприятия. Ранее сообщалось, что Путин отдаст долг памяти у “Рубежного камня” и на Пискаревском кладбище. Кроме этого у президента билеты на спектакль в БКЗ “Октябрьский” и на выставку движения “Ленрезерв”.





Прилет президента, вероятно, привел к задержке прилета нескольких рейсов в аэропорт “Пулково” - впрочем, официального подтверждения этому нет, виной всему может быть снегопад в Санкт-Петербурге. При этом, как сообщает “Мойка78”, движение на Феодосийской улице — там где проходит экспозиция “Ленрезерва” - полностью перекрыто.





Владимир Путин поставил подпись под документом о выделении средств Музею обороны Ленинграда, сообщили в Кремле 27 января. Их размер составит 150 млн рублей.