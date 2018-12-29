Чего ждать в день праздника снятия блокады Ленинграда 27 января в Санкт-Петербурге





В 12:00 в Петропавловской крепости произведут почетный выстрел, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга. На Васильевском острове зажгли Ростральные колонны в 10:00. Огонь на них погасят в час дня, а затем снова зажгут в 19:00 до 10 вечера.





К вечеру праздник переместится обратно на Дворцовую: там устроят проект “Салют над Ленинградом” - что именно это означает, жители Петербурга узнают в 19:00. Завершит день салют из орудий у стен Петропавловки.





В Санкт-Петербурге завершился парад в честь освобождения Ленинграда от кольца блокады 27 января в 11:00 на Дворцовой площади. Однако это не единственное событие, которое власти города запланировали для жителей и в особенности для ветеранов.