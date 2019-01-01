Невский проспект Санкт-Петербурга сделали пешеходным на время парада на Дворцовой





Парад на Дворцовой начали с минуты молчания. Исполнили гимн России, парад открыла рота почетного караула с флагом города-героя. Торжество завершилось в 11:00.





Бойцы ЗВО планировали расставить 10 полевых кухонь, где гостей накормят кашей и дадут горячий чай, сообщали Gazeta.SPb в ЗВО. Сейчас в Санкт-Петербурге -15 градусов мороза.





Утром 27 января движение по Невскому пр. Санкт-Петербурга перекрыли для автомобилей на время торжественного парада на Дворцовой площади. Жители города отмечают в соцсетях, что главную улицу более-менее очистили от снега.