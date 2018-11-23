В дачном доме Гатчинского района полицейские Петербурга нашли почти килограмм мефедрона





Полицейские Санкт-Петербурга проводили обыск на дачном участке в Гатчинском районе и нашли в доме 803 грамма наркотика: экспертиза показала, что это мефедрон, известный также как “соль”. Вещество вызывает привыкание и типичный “синдром отмены”, если зависимый перестанет его принимать: эффекты включают галлюцинации, бессонницу, депрессию и панические атаки.





В полиции Петербурга сообщили, что поймали мужчину 43-ех, который предстанет перед судом. С учетом обвинения его могут приговорить к заключению в тюрьму на двадцать лет.









Около Гатчины поймали наркоторговца в субботу 26 января, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.