Блокаднице Елене Федоровне Галиндо исполнилось 100 лет в годовщину освобождения Ленинграда





Сейчас Елена Федоровна живет в Приморском районе. Утром в воскресенье к ней приехал действующий глава Петербурга Александр Беглов, лично ее поздравил и передал цветы и подарок от Владимира Путина — что это, к сожалению, не сообщается.





Елена Федоровна в годы войны была медсестрой в армии, служила в эвакогоспитале и дошла вместе с Красной Армией до Австрии. После победы проработала медсестрой в одной из больниц города, а еще сыграла более 20 ролей на сцене Дворца работников просвещения, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга.





Ветерану войны и блокаднице Елене Федоровне Галиндо исполнилось 100 лет — прямо в памятную дату освобождения города 27 января, сообщили в правительстве Санкт-Петербурга.