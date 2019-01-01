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В Санкт-Петербурге отмечают 75 лет со дня освобождения Ленинграда. На Дворцовой начался парад
10:11
Тэги: парад, дворцовая площадь, блокада ленинграда
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