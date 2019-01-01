В Санкт-Петербурге отмечают 75 лет со дня освобождения Ленинграда. На Дворцовой начался парад





Ветераны уже возложили гвоздики на Невском проспекте у таблички об опасности артобстрела. В городе зажгут Ростральные колонны. По-видимому, Дворцовая площадь очищена от снега и льда не до конца — но ее посыпали гранитной крошкой, чтобы никто не поскользнулся.





Сегодня 27 января в Санкт-Петербурге празднуют освобождение города от фашистской блокады в 1944 году — прошло 75 лет со знаменательной даты. Главным событием дня станет парад российской армии по Дворцовой площади — он начался в 10:00. В нем участвуют 2,5 солдат и около 80 единиц техники. В город прибудет Владимир Путин, сообщили в Кремле. На параде уже заметили Валентину Матвиенко.