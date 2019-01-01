В Петербурге в салоне связи на проспекте Большевиков подменили коробку с мобильным телефоном на 70 тысяч





Кража произошла еще в декабре 2018 года, но заявление сотрудник салона на пр. Большевиков Петербурга подал только сейчас — может быть, лишь недавно обнаружил саму пропажу. По его словам, двое пришли в салон и похитили телефон, подменив коробки. Поиск злоумышленников занял у полицейских всего три дня, сообщили в полиции Петербурга. Уголовное дело о мошенничестве уже возбудили.





В Невском районе полицейские задержали двух подозреваемых в мошенничестве, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области 27 января. По данным полиции, они похитили из салона связи мобильник на 70 тысяч рублей.