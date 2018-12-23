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В Санкт-Петербурге за день пропали четыре автомобиля общей стоимостью почти в 15 млн рублей

09:40
Тэги: угоны, иномарки, ущерб
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Тэги: угоны, иномарки, ущерб



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