В Санкт-Петербурге за день пропали четыре автомобиля общей стоимостью почти в 15 млн рублей





В Калининском районе Петербурга женщина заявила, что у нее угнали Lexus LX 570 – он, по его словам, стоит 6 млн рублей. В Петроградском районе полицейские начали поиск исчезнувшего Mercedes Benz GL прошлого года выпуска — он должен стоить более 4,6 млн рублей.





В Красносельском районе Петербурга молодой мужчина говорит, что у него угнали Land Rover за 2,8 млн. А во Фрунзенском районе женщина переживает за свой Hyundai Santa Fe за 2 млн рублей. Полицейские пока не заявили, считают ли они, что за угонами стоит один человек или группировка, или же угоны между собой не связаны.









Четыре заявления об угоне дорогих машин получили полицейские в четырех районах Санкт-Петербурга в субботу 26 января, передали Gazeta.SPb в ГУ МВД. Общая стоимость пропавших иномарок составила 14,4 млн рублей.