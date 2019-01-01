Двое ограбили пункт приема металла в Невском районе Петербурга с помощью газового баллончика





В полицию обратился молодой человек 23-ех лет, работавший в пункте. Он рассказал полицейским, что двое вошли в помещение на ул. 2-й Луч, брызнули ему в глаза из газового баллончика, замотали скотчем, так что тот не мог пошевелиться, забрали все деньги и сбежали. Всего им удалось похитить 56,5 тысяч рублей, сообщили в полиции.





Полицейские Петербурга возбудили уголовное дело о грабеже и сейчас ищут двух мужчин.





В Санкт-Петербурге неизвестные ограбили пункт приема металла в Невском районе в субботу 26 января, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу.