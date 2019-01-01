В Германии решили перечислить 12 миллионов евро на поддержку блокадников Ленинграда





В МИД РФ поддержали инициативу и заявили, что акция подчеркнет примирение России и Германии, сообщили МИД двух стран.





В Санкт-Петербурге сегодня празднуют 75 лет со дня окончания блокады: на Дворцовой площади Петербурга пройдет специальный парад по этому случаю. Правительство Санкт-Петербурга выплатило блокадникам по 7 тысяч рублей — всего на поддержку ветеранов выделили 1,6 млрд рублей, сообщили в правительстве Петербурга.









Правительство Германии отложит 12 млн евро для блокадников Ленинграда, закупки оборудования для госпиталя для ветеранов ВОВ и учреждения центра общения жителей России и Германии, сообщает РИА "Новости" 27 января.