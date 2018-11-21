Райан Бейдер нокаутировал Федора Емельяненко на первой минуте финала Гран-при Bellator





Первые полминуты соперники присматривались друг к другу, но первый же удар, который пропустил Емельяненко стал решающим: после того как боец оказался на полу, судья прекратил бой, а российский спортсмен оказался не в состоянии его продолжить.





Федору Емельяненко исполнилось 42 года. На его счету 45 поединков в смешанных стилях, он вышел победителем в 38-ми из них. Считался лучшим в тяжелом весе с 2003 по 2010 год.





Российский боец Федор Емельяненко пропустил удар Райана Бейдера и проиграл в финальном матче Bellator в воскресенье 27 января. Весь бой прошел меньше чем за минуту.