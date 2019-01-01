Неизвестный смельчак зацепился за машину и проехал по КАДу Петербурга на ватрушке (видео)







Пользователи социальной сети отнеслись к идее петербуржца, мягко говоря, скептически. “Если она лопнет...” - многозначительно пишет Олег Т. “Так происходит естественный отбор,” - заметил Сергей К.





Авторы видео сообщают, что машина, к которой прицепился смельчак, ехала по КАД Петербурга со скоростью около 100 км/час, что на скользкой дороге крайне опасно.





Вечером в субботу 26 января водители Санкт-Петербурга увидели, как отчаянный смельчак (или полный безумец) ехал на ватрушке по КАД, прицепившись к автомобилю. Видео с любителем экстрима появилось в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”.