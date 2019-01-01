В штате Луизиана молодой человек застрелил пятерых - в том числе своих родителей





По данным канала, стрельба началась в трейлер-парке округа Ливингстон. От огнестрельных ранений скончались трое. Через некоторое время стало известно о двух жертвах в доме округа Асенсьон по соседству. Полицейские Луизианы рассматривают два случая как связанные и ищут молодого человека: двое из жертв, сообщили в органах, являются его родителями.





По данным в сети, штат Луизиана является центром социальной нестабильности в Америке, в этом районе происходит бо льшое число преступлений.









В Америке ищут молодого человека 21-го года по подозрению в убийстве пятерых, сообщает телеканал CBS 27 января, ссылаясь на полицию штата Луизиана.