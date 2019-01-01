На Площади Мужества Санкт-Петербурга ночью горел Hyundai. Пожарные не приехали





Спасатели МЧС не сообщали о тушении пожара в Калининском районе Санкт-Петербурга этой ночью. Возможно, огонь погас сам; возможно, владелец обнаружил возгорание и справился с ним самостоятельно. Причины, как бы там ни было, не сообщаются — а пользователи Интернета строят догадки: кто-то говорит, что в машине курили, кто-то — что загорелась проводка.









В ночь на воскресенье 27 января около Площади Мужества загорелся легковой автомобиль на ул. Хлопина, сообщили в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербурга”. Пользователи социальных сетей быстро опознали в машине Hyundai Getz.