Весна близко: на следующей неделе в Санкт-Петербурге ждут потепления после морозов





После этого синоптики ждут легкий мороз в течение недели - до вторника 5 февраля температура будет держаться на уровне -2..-4 градуса. Это не отменяет, впрочем, грядущие снегопады; синоптики считают, что осадки продолжатся, а значит ситуация на дорогах Санкт-Петербурга останется тяжелой. Однако после нескольких недель сильных морозов население Северной столицы наверняка обрадуется переменам.





В Санкт-Петербурге ждут потепления в начале новой рабочей недели: ослабления холодов прогнозируют уже во вторник 29 января, сообщает Яндекс.Погода. Морозы сократятся с -14 градусов в понедельник до -4.