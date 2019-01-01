Парад на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь освобождения Ленинграда: как это будет





Начало парада намечено на 10:00. На площадь выйдут около 2,5 тысяч бойцов ЗВО, почетный караул, колонна боевой техники во главе с танком Т-34, сообщили в ЗВО. Жители и гости Петербурга смогут увидеть ракетные комплексы “Искандер” и “Тайфун”.





По завершению парада военнослужащие накормят петербуржцев кашей, сухарями и дадут горячий чай, затем начнется праздничный концерт, сообщили в ЗВО. В Санкт-Петербурге сегодня ждут -14 градусов мороза и небольшой снегопад. По архивам, 75 лет назад в Ленинграде 27 января был 1 градус тепла.





Сегодня в воскресенье 27 января на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет торжественный парад в честь снятия блокады Ленинграда 75 лет назад. На параде соберутся жители города и чиновники, они поздравят с праздником ветеранов войны. Посетить Санкт-Петербург планирует и Владимир Путин, сообщили в Кремле.