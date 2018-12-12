Ученики фотографируют бегающих по кабинетам тараканов в школе Красносельского района Петербурга

Как сообщают авторы записи, вывести насекомых не помогла даже дезинфекция, проведенная перед Новым годом. К записи приложен приказ директора школы о дезинфекции помещений, назначенной на 28 и 29 декабря 2018 года. Получается, в школе Санкт-Петербурга уже месяц не могут справиться с насекомыми. Справедливости ради, стоит отметить, что вывести их не так уж просто.





В одной из школ Красносельского района ученики фотографируют бегающих по кабинетам тараканов и клопов, сообщили в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербурга” 27 января.