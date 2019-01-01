Пожарные вывели людей из горящего девятиэтажного здания на пр. Космонавтов Санкт-Петербурга





Спасатели узнали о пожаре в 02:52, и на пр. Космонавтов немедленно направились пожарные экипажи. Выяснилось, что горела одна из квартир девятиэтажного дома по всей площади. Жителей ближайших квартир вывели из дома. В МЧС сообщают, что точной информации о пострадавших у них нет, на месте происшествия видели машину “Скорой”. Всего спасатели Санкт-Петербурга прислали на вызов пять экипажей и 20 пожарных, сообщили в МЧС.





В ночь с субботу на воскресенье 27 января в Московском районе Петербурга пожарные потушили возгорание в однокомнатной квартире, сообщили Gazeta.SPb в региональном МЧС.