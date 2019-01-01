Погода в Санкт-Петербурге 27 января: морозное воскресенье и новые снегопады — без ветра





Возможно, сегодня стоит ждать продолжения снегопадов, которые терзают Санкт-Петербург уже несколько недель. Сильного ветра синоптики не ожидают: он вырастет максимум до 1,5 м/с к вечеру.





Сегодня в Санкт-Петербурге празднуют 75 лет со дня освобождения Ленинграда от блокады. Согласно архивным данным по погоде за 1944 год, в знаменательный день для жителей блокадного города на улице уже теплело: 27 января 1944 года средняя температура составила 1 градус тепла.





В воскресенье 27 января в Санкт-Петербурге температура равна -18 градусам мороза утром, а позже поднимется до -13..-14 градусов. Ночью с воскресенья на понедельник стоит ждать морозов в -20 градусов, сообщает сервис Яндекс.Погода.