Около 69 000 «желтых жилетов» снова вышли на улицы Франции

Только во французской столице на улицы города вышло порядка 4 000 человек. Неделей ранее в акции принимали участие 84 000 человек, 7 000 - в Париже, сообщает BMFTV.

В ходе демонстрации полиция задержала 52 протестующих.

Напомни, что мирные демонстрации «желтых жилетов» начались в ноябре 2018 года. Прецедентом волнений послужило повышение цен на бензин. Власти ищут пути стабилизации ситуации и предлагают митингующим выйти на конструктивный диалог.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)