Трамп назвал «дураками» противников стены на границе с Мексикой

Трамп написал в своем твитере, что вопрос по стене можно считать закрытым и только дураки не хотят, чтобы стена защитила нашу страну от преступности, наркотиков и работорговли.

Деятельность министерств и ведомств будет восстановлена до 15 февраля. 5,7 млрд долларов США на возведение мексиканского занавеса в законопроекте по-прежнему нет, пишет news.ru.



Однако пресс-аташе Трампа, Сара Сандерс, сделала заявление о том, что строительные работы по возведению стены планируют начать уже через 3 недели.

(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)