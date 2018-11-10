В Петербург возвращается спектакль-клоунада «LoDka»

В Петербург едет спектакль «LoDka», который покажет труппа театра «Семьянюки». Северная столица – родной город для артистов, на этот раз они пробудут здесь два дня, пишет "Мойка78".





Спектакль «LoDka» исполнен в жанре клоунады, а герои постановки как бы становятся участниками пьесы, которая все время переписывается. Персонажей будто бы посадили в одну лодку и отправили в океан, создав для них безвыходную ситуацию. Однако одно важное осознание приходит к героям в конце истории.





Постановку «LoDka» в Петербурге можно будет увидеть 1 и 2 февраля в клоун-мим-театре «Лицедеи».



