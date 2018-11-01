Страны Европы выдвинули Венесуэле ультиматум

Европа готова пойти на такой шаг при условии, что Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит новые выборы.



Об этом заявили президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Испании Педро Санчес и руководство Германии. По словам главы французского государства, народ Венесуэлы должен сам сделать выбор, сообщают RT.



Напомни, что 23 января в ходе оппозиционного митинга в Каракасе Хуана Гуаидо самопровозгласил себя временным главой Венесуэлы.



(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)

Фото: АР

