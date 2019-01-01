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На проспекте Культуры под трамвай попало такси

00:28
Тэги: такси, проспект культуры, авария
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Тэги: такси, проспект культуры, авария



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