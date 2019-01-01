На проспекте Культуры под трамвай попало такси

Вечером, 26 января, на проспекте Культуры в Петербурге произошла авария с участием такси. Очевидцы сообщают об этом в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».





ДТП случилось около торгового центра «Родео Драйв». Неизвестно, как именно оно произошло, но в результате у легкового автомобиля такси «Везет» сильно пострадал бампер. Трамвай остановился. О пострадавших в инциденте информации не поступало.





Очевидцы называют разные причины ДТП. В частности, плохо убранные дороги или нарушение правил дорожного движения водителями.



