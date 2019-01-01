Скончался один из пострадавших при взрыве в Саратовской области

В субботу, 26 января, в кафе одного из поселков Саратовской области произошел взрыв. Госпитализированы около сорока человек.

Один из пострадавших, получивший 90% ожогов тела, скончался больнице Лысогорского района, сообщили РИА Новости.



Стало известно, что причиной взрыва стала утечка газа из баллона. Точные обстоятельства случившегося выясняются. Число пострадавших устанавливается. Среди госпитализированных есть дети.







Также пострадал работник службы спасения, оказавшийся рядом с местом происшествия и принявший попытку вытащить людей из горящего заведения.



По факту происшествия, СК возбужденно уголовное дело.

(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)



