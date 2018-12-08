Стало известно, почему некоторые люди едят и не толстеют

Британские ученые провели исследование, в котором сравнили ДНК худых и толстых людей. Результаты генетики опубликовали в издании PLoS Genetics.





Оказалось, что ДНК полных людей и людей с нормальным весом сильно отличаются.Так, в генетическом коде толстых людей нашли больше десяти мутаций генов, которые способствуют развитию ожирения. Конечно, нельзя утверждать, что именно из-за этих мутаций люди полнеют, однако, стало понятно, что на процессы ожирения влияет не только лишь слабая сила воли.





«Похоже, что мы не так сильно можем контролировать свой вес, как считалось ранее», – объяснил Садаф Фаруки, ученый из Кембриджского университета.





Отмечается, что помимо мутаций в ДНК, на ожирение влияет также употребление пищи, в частности, высококалорийной, – она меняет работу мозга.



