Блокадники и ветераны ВОВ смогут ездить по ЗСД бесплатно 27 января



Помимо этого ветераны ВОВ и блокадники смогут бесплатно воспользоваться услугами городского электрического транспорта, а также проехать на автобусах «Пассажиравтотранса».

Чтобы воспользоваться правом бесплатного проезда, нужно предъявить соответствующий документ. Например, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение к знаку “Жителю блокадного Ленинграда”, удостоверение о праве на льготы бывшего несовершеннолетнего узника концлагерей.

Сегодня Gazeta.SPb рассказывала о том, что житель блокадного Ленинграда завел блог на YouTube . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

В День празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда, 27 января, проезд по Западному скоростному диаметру станет бесплатным для участников блокады и ветеранов Великой Отечественной Войны. Об этом сообщает «Мойка78».