Немецкую журналистку, раскритиковавшую празднование снятия блокады Ленинграда, позвали в Петербург

Журналистку из Германии Зильке Бигальке пригласили в Северную столицу в преддверии празднования 75-летия снятия блокады Ленинграда. Об этом пишет «РИА Новости».





Пригласившей стороной стала председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева.





«Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза. Мы ей расскажем, что пережили в эти дни и что переживаем до сих пор: потеряю родителей, лишение детства, отрочества и юности», – говорит Киселева.





Напомним, что накануне в издании Süddeutsche Zeitung вышла статья, в которой Зильке Бигальке осудила празднование снятия блокады Ленинграда. Журналистка считает, что жертв блокады не нужно называть героями, поскольку это уменьшает акцент на трагичности тех событий.



