Завтра в музее Анны Ахматовой пройдет бесплатная экскурсия

Посетители смогут увидеть мемориальную экспозицию «Фонтанный Дом. Война. Блокада» и услышать, как поэтесса жила во время блокады Ленинграда.Помимо этого, на выставке покажут киноленту «Не просмотрено цензурой», а также фильм Сергея Ларенкова «Блокадный альбом», снятый в жанре фотореконструкции. Фильмы будут доступны для просмотра на протяжении всего дня.

(Егор Сомкин, Gazeta.SPb)

