Авария с такси перекрыла проспект Космонавтов

Вечером 26 января в Московском районе Петербурга произошла авария с участием такси. Об этом очевидцы пишут в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».



О том, что именно случилось на проспекте Космонавтов, свидетели ДТП не рассказывают. В том числе пока не установлено, сколько было участников аварии. Известно, что в ДТП точно было такси. Один из пользователей соцсети даже написал: «Таксисты сегодня в ударе».





В результате аварии проспект Космонавтов остановился. Движение замерло на обеих полосах. Пока причины и обстоятельства случившегося точно не известны. О пострадавших информации тоже не поступало.





Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что массовое ДТП с участием двух такси и иномарки произошло в Невском районе Петербурга . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).



